Во Франции женщина напала с ножом на полицейских Фото: REUTERS

Вооруженная ножом женщина напала на сотрудников правоохранительных органов на юго-западе Франции. Инцидент произошел в понедельник, 10 мая, сообщает телевизионный канал BFM.

По информации издания, во время нападения сотрудники полиции открыли огонь, тяжело ранив нападавшую. Мотивы женщины пока что не известны, однако по данным канала она могла состоять на психиатрическом учете. Расследование этого происшествия поручено национальной полиции.

За последние несколько недель это уже третье нападение на представителей правоохранительных органов на территории Франции. Накануне французский лидер Эмманюэль Макрон выразил обеспокоенность властей ростом насилия в стране и участившимися нападениями на полицейских.

Как писал сайт kp.ru, в марте французская полиция задержала вооруженного ножом школьника в одном из лицеев города Мец. Школьник угрожал убить одного из преподавателей, однако сам позвонил в правоохранительные органы и сообщил о своем намерении.