Гол Ларссона принес победу "Спартаку". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Спартак" смог выиграть у "Химок" последний домашний матч сезона. Итог жаркого поединка в Тушино - победа команды Тедеско со счетом 2:1. Встреча на домашнем стадионе "красно-белых" прошла в крайне драматичном формате. После первого тайма спартаковцы уступали со счетом 0:1.

На 27-й минуте матча первый мяч в поединке забил Максим Глушенков - арендованный "Химками" у "Спартака" футболист забил своей команде. И не стал праздновать мяч. Спустя 10 минут Глушенков был удален с поля. А во втором тайме спартаковцы смогли дожать соперников.

На 53-й минуте мяч с пенальти в ворота "Химок" забил форвард "Спартака" Александр Соболев. Ну а за минуту до конца основного времени встречи еще один форвард "красно-белых" швед Джордан Ларссон забил победный гол. "Спартак" выиграл 2:1 и прорвался на второе место в турнирной таблице РФПЛ. Все подробности матча - в трансляции сайта KP.RU.

Благодаря этой победе "Спартак" с 56 очками - на чистом втором месте. У команды Доменико Тедеско - 3 балла преимущества над "Локомотивом". И кто станет вторым по итогам сезона - решится в это воскресенье, 16 мая. "Локо" дома примет "Урал", а "Спартак" поедет в Грозный играть против "Ахмата".