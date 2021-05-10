Байден заявил, что встретится с Путиным Фото: REUTERS

Американский президент Джозеф Байден заявил, что встретится с президентом России Владимиром Путиным. Об этом политик сказал в понедельник, 10 мая, после выступления об экономической ситуации в США, трансляция которого велась на канале Белого дома на YouTube.

Один из журналистов спросил у Байдена, считает ли он, что «Россия причастна» к недавней кибератаке на американскую компанию Colonial Pipeline.

- Я буду встречаться с президентом Путиным, от наших разведслужб пока нет никаких свидетельств того, что Россия причастна, хотя есть свидетельства, что вирус находится в РФ, - ответил американский президент.

Как писал сайт kp.ru, в начале апреля во время телефонного разговора глава Соединенных Штатов предложил российскому коллеге провести встречу в ближайшие месяцы на территории третей страны. В Кремле позже сообщили, что США предложили провести встречу двух президентов в одной из европейских стран летом этого года.

Накануне Джозеф Байден заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным состоится в июне, однако конкретное время и место еще не определено.