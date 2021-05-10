Тедеско на русском языке обратился к фанатам, выиграв свой последний домашний матч со "Спартаком"

Доменико Тедеско уходит из "Спартака". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

После того, как "Спартак" выиграл со счетом 2:1 у "Химок" матч 29 тура чемпионата России по футболу, главный тренер москвичей Доменико Тедеско сделал специальное заявление.

По окончании поединка на стадионе "Открытие Банк Арена" в Москве немецкий специалист появился в центре поля. Он без переводчика на русский язык обратился к фанатам "красно-белых" на чистом русском:

- Спасибо за все, ребята! Я люблю "Спартак" навсегда. Я люблю эту команду, спасибо за все. Я люблю Андреаса и Макса. Я буду скучать по вам, - сказал Тедеско после завершения встречи.

Матч 30 тура сезона "Спартак", напомним, проведет в Грозном против "Ахмата". После победы в Москве "красно-белым" достаточно сыграть вничью и место в Лиге Чемпионов на следующий сезон будет при них. А Тедеско, как всем теперь стало понятно, точно уезжает из "Спартака" по окончании сезона.