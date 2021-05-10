Экономист объяснил, почему России не грозит экономический кризис Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экономист и преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ Владислав Гинько объяснил, почему России не грозит экономический кризис, несмотря на прогнозы специалистов. Свое мнение по этому вопросу эксперт выразил в понедельник, 10 мая, в эфире Радио «Комсомольская правда».

- У нас ситуация такова, что мы продолжаем тот путь, который мы давно уже начали, это импортозамещение – развитие собственных возможностей. Россия реализует свои возможности и в области сельского хозяйства, цифровых продуктов. В озвученных прогнозах не сказано, что страны будут по-разному проходить те или иные моменты. Там упор идет на нефть, но если мы посмотрим, то у нас все больше самый динамичный развивающийся сектор – это сектор IT сектор цифровых продуктов, - отметил экономист.

Владислав Гинько подчеркнул, что Россия является лидером в этой области, а также в сфере биометрии, цифровизации: у страны есть множество продуктов и биометрических технологий, связанных с идентификацией человека по оттиску пальца, по лицу. И эти российские технологии являются ведущими в мире.

- Наши западные партнеры предпочитают заливать все проблемы, которые у них там возникают в экономике с помощью огромной эмиссии денег, а мы выбрали другую политику – мы развиваем реальный сектор экономики, мы выбрали сбалансированный подход, - подчеркнул специалист.

Экономист подчеркнул, что ориентированность расхода бюджета в России постоянно растет, каждый год вводятся новые выплаты разным социальным группам населения, а, значит, государство берет на себя обязанность поддержки социально незащищенных и уязвимых жителей.

Как писал сайт kp.ru, накануне в докладе Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования экономисты предрекли новую волну экономического кризиса в мире, которая, согласно их прогнозам, начнется в 2025-2026 годах.