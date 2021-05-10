Доменико Тедеско высказался после важной победы над "Химками"

Доменико Тедеско. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Футболисты "Спартака" одержали важную победу над "Химками" в домашней игре 29 тура чемпионата России в РФПЛ. Итог поединка - 2:1 в пользу "красно-белых". На послематчевой пресс-конференции наставник спартаковцев Доменико Тедеско прокомментировал итог встречи с химчанами:

- Мы рады сегодняшнему результату. Я думаю, что команда перед игрой была немного "заблокирована". Когда мы достигаем определенной точки в чемпионате, некоторые игроки немного, кажется, боятся чего-то. Поэтому на этой неделе мы хотели поддержать в команде хорошее настроение, микроклимат. Старались не говорить о турнирной таблице и важности матча. Но я считаю, что можем играть лучше, менее закрепощенно. Отдельное спасибо Максименко, когда он несколько раз спас команду, - сказал Доменико Тедеско после завершения матча с "Химками".

Все подробности прошедшего матча Спартак - Химки - в трансляции сайта KP.RU.