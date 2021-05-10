Тедеско ответил на вопрос, не жалеет ли о решении покинуть "Спартак"

Доменико Тедеско поделился сокровенными мыслями после победы над "Химками". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вечером в понедельник. 10 мая, футболисты "Спартака" одержали победу над "Химками" со счетом 2:1 в матче 29 тура чемпионата России. Благодаря этому успеху команда Доменико Тедеско вышла на чистое второе место в турнирной таблице РФПЛ. А вот сам тренер после окончания встречи попрощался с фанатами "красно-белых". Чуть позже, его спросили, не жалеет ли он о том, что принял решение покинуть "Спартак".

- Я никогда не жалею о своих решениях, все тщательно продумал. Трудно уходить, т.к. мы создали многое в этой команде - игровой рост, атмосферу, характер. И сделали это все вместе. Я люблю "Спартак", команду, клуб. И поверьте, насколько я люблю свою семью, если принял подобное решение. Специально объявили заранее, чтобы клуб предпринял необходимые шаги. Будь у нас еще больше удачи в этом сезоне в некоторых матчах, мы бы добились еще большего, - сказал главный тренер "Спартака" на пресс-конференции после матча с "Химками".

Благодаря победе со счетом 2:1 над химчанами спартаковцы вышли на чистое второе место в турнирной таблице РФПЛ. И в последнем туре теперь команда может играть даже вничью против "Ахмата" в гостевой игре, чтобы сохранить за собой место в Лиге Чемпионов на будущий сезон.