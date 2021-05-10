Возле мечети Аль-Акса в Иерусалиме произошел пожар Фото: REUTERS

Возле мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, где продолжаются столкновения между палестинцами и израильскими правоохранителями, разгорелся пожар. Об этом в понедельник, 10 мая, пишет палестинская газета Alquds.

По информации издания, во время столкновений израильские силовики применили против арабов светошумовые гранаты. В результате рядом с воротами Аль-Мугариба, ведущих к Аль-Аксе, загорелись несколько деревьев.

Как писал сайт kp.ru, напряженность в Восточном Иерусалиме начала возрастать с середины апреля этого года, а несколько дней назад у Храмовой горы и в районе Шейх-Джаррах начались столкновения между бойцами израильской пограничной полиции и палестинцами. Это связано с решением израильского суда выселить несколько арабских семей.

Основные стычки в минувшую пятницу вечером и в ночь на субботу происходили возле мечети Аль-Акса. Израильские полицейские стреляли по прихожанам резиновыми пулями, использовали светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Несколько десятков силовиков штурмовали мечеть и силой заставили верующих покинуть Аль-Аксу.