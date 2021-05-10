Журналист Welt раскрыл "главный козырь" Путина Фото: REUTERS

Корреспондент немецкого телеканала Welt Кристоф Ваннер прибыл в Москву на парад Победы и восхитился мощью российской армии.

- Укрепленная армия - самый важный и эффективный внешнеполитический козырь Владимира Путина, - заявил журналист.

Как и ряд других зарубежных СМИ, Welt уделило особое внимание отношениям между Россией и Западом. В частности, немецкие журналисты сочли парад "внешнеполитическим посланием". Сами мероприятия в России в честь Дня Победы телеканал назвал грандиозными, а военную составляющую - "сильнейшим аргументом" российского лидера.

Как писал сайт kp.ru, 9 мая 2021 года в российской столице на Красной площади прошел Парад, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В этом году в мероприятии приняли участие 12,5 тысяч военнослужащих, 190 образцов военной техники и 76 самолётов и вертолётов.