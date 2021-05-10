Боррель сообщил о решении ЕС не обострять отношения с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Страны Европейского союза (ЕС) пока твердо поддерживают Чехию, но при этом все согласны с тем, что на данный момент не следует продолжать эскалацию в отношениях с Россией. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД стран ЕС.

По его словам, поддержку Праге оказывать необходимо, но при этом "не провоцируя дальнейший рост напряженности" в контактах с Москвой.

Как писал сайт kp.ru, 10 мая 2021 года совет Европейского союза на уровне министров иностранных дел провел в Брюсселе плановое заседание. Обсуждения затронули темы отношений с США и с Россией, а также оказание поддержки странам Западных Балкан.

Накануне Жозеп Боррель на саммите Совета ЕС рассказал, что отношения Брюсселя с Москвой не улучшаются, а с Вашингтоном меняются в сторону сильного партнерства.