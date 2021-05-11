Зампрокурора района Петербурга нашли мертвым в квартире в Москве

Зампрокурора района Петербурга нашли мертвым в квартире Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керим Сафаралиев найден мертвым в квартире на северо-востоке Москвы.

По предварительным данным, причиной смерти 34-летнего мужчины могли стать проблемы с сердцем.

- Предварительно, тело Керима Сафаралиева без явных признаков насильственной смерти было найдено 8 мая в квартире в Москва в жилом доме на улице Изумрудная, 65, - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.