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Общество11 мая 2021 0:36

Зампрокурора района Петербурга нашли мертвым в квартире в Москве

По предварительным данным, смерть Керима Сафаралиева могла наступить из-за проблем с сердцем
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Зампрокурора района Петербурга нашли мертвым в квартире

Зампрокурора района Петербурга нашли мертвым в квартире

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Заместитель прокурора Красносельского района Санкт-Петербурга Керим Сафаралиев найден мертвым в квартире на северо-востоке Москвы.

По предварительным данным, причиной смерти 34-летнего мужчины могли стать проблемы с сердцем.

- Предварительно, тело Керима Сафаралиева без явных признаков насильственной смерти было найдено 8 мая в квартире в Москва в жилом доме на улице Изумрудная, 65, - сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

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