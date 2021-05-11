Глава Минприроды рассказал, когда у России закончатся запасы нефти и газа Фото: Иван МАКЕЕВ

Глава Минприроды Александр Козлов оценил уровень запасов нефти и газа в России и рассказал, на сколько еще лет нашей стране хватит этих природных ресурсов.

- Обеспеченность всех запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа - 103 года, - заявил руководитель ведомства.

При этом Козлов добавил, что это только общий баланс. То есть, где то на территории страны еще есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. Об этом министр рассказал в интервью РБК.