ХАМАС дал Израилю два часа для вывода солдат из Восточного Иерусалима Фото: REUTERS

Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) выдвинула израильским властям ультиматум - они должны отвести своих полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме в течение двух часов.

- Если противник не прекратит осаду мечети Аль-Акса, <...> пусть ожидает нашего ответа в течение двух часов, - приводит палестинская радиостанция Dunya Al Watan слова представителя группировки Абу Убайды.

Ранее сообщалось, что армия Израиля начала волну ударов по военным целям в секторе Газа в ответ на ракетные обстрелы. До этого палестинские радикалы из сектора Газа выпустили по территории Израиля не менее 150 ракет за вечер понедельника, 10 мая.