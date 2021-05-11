Отключения горячей воды в Москве начались 11 мая 2021 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Москве 11 мая 2021 года начинаются плановые отключения горячей воды в жилых домах. Это необходимо для подготовки городских теплосетей к следующему отопительному сезону.

Отмечается, что регламентный срок отключений на каждом участке коммуникаций не будет превышать 10 суток. Жители российской столицы могут узнать график отключения по своему адресу с помощью соответствующего сервиса на официальном сайте правительства столицы, сайте МОЭК и в мобильном приложении "Моя Москва".

График отключения горячей воды в Москве можно посмотреть здесь.