Ученые назвали семь способов замедлить старение мозга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Группа шведских ученых назвала семь способов, которые способны помочь замедлить старение мозга. Об этом пишет газета Svenska Dagbladet.

По словам специалистов, прежде всего стоит понимать, что на этот процесс оказывает влияние образ жизни человека, а незначительные изменения в повседневном режиме помогут улучшить здоровье мозга.

Прежде всего для сохранения хорошей активности мозга нужно больше двигаться. Это связывают с тем, что сидячий образ жизни увеличивает вероятность развития деменции, а активный - наоборот, помогает мозгу работать лучше.

В газете также отмечается необходимость хорошего сна. Автор в своем материале рекомендует спать не менее семи часов в сутки. Ко всему прочему особое внимание следует уделить и рациону питания. Профессор Каролинского института Май-Лис Хеленниус объяснила, что нужно употреблять больше овощей, ягод, фруктов, бобовых, орехов, цитрусовых, оливкового масла и рыбы.

Новость дополняется.