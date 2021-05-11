Юрист объяснила водителям, когда можно не подчиняться требованиям ДПС

Правила диктуют водителям необходимость подчинения законным требованиям представителей органов полиции и правопорядка. Однако к незаконным можно отнести, например, требование сотрудников ДПС выйти из авто на дороге с интенсивным движением. В данном случае подчиняться вовсе не обязательно, объяснила адвокат, эксперт проекта "Слева наПраво" Надежда Ермолаева.

По ее словам, прежде всего важно понимать нормативные требования, которыми руководствуются сотрудники ГИБДД. Основной приоритет - это защита жизни и здоровья граждан, поскольку основная ответственность за безопасность дорожного движения лежит на государстве.

- Если сотрудник ДПС предлагает автомобилисту "дыхнуть в трубочку", то водитель в праве отказаться делать это прямо на дороге. Для прохождения процедуры можно будет проследовать с инспектором в специальное учреждение, - приводит еще один пример адвокат, слова которой цитирует "Прайм".