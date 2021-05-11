Politico: США заподозрили российские спецслужбы в атаках "направленной энергии" Фото: REUTERS

Некоторые представители американских властей, которые занимаются расследованием так называемых возможных атак "направленной энергией" на персонал США за рубежом, считают, что к подобной деятельности якобы может быть причастно "российское ГРУ".

При этом, никакого подтверждения "связи между российской военной разведкой и инцидентами с направленной энергией нет", сообщает газета Politico.

По данным издания, в американском разведсообществе пока нет единого и окончательного мнения и официальных заявлений по этому вопросу. Однако само расследование предполагаемых атак было активизировано. Предположительно, в ходе расследования изучается якобы роль ГРУ. Точная причина инцидентов, в результате чего произошло ухудшение здоровья американских разведчиков, пока так и остается неизвестна, пишет Politico.