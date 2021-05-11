Последние новости на утро 11 мая 2021: Банк России упростит возврат денег жертвам мошенников из Интернета

Важные новости утра Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последние новости на утро 11 мая 2021 года.

Банк России работает над законопроектом, принятие которого может значительно увеличить долю возврата похищенных мошенниками средств граждан. Изменения предполагают автоматическую блокировку спорной суммы на счете злоумышленника или у посредника после обращения жертвы, а также проведение упрощенной судебной процедуры без привлечения истца и ответчика. Необходимость блокировки средств объясняется тем, что, по данным кредитных организаций, мошенники в 50% случаев снимают похищенные деньги в течение часа после перевода, а еще в 47% - в течение двух-трех часов.

По итогам 2020 года население Китая выросло на 0,83% в годовом исчислении и составило 1 миллиард 411 миллионов 780 тысяч человек. Это на 72,06 миллиона больше по сравнению с 2010 годом.

В Совбезе России заметили интерес США к вовлечению других стран в создание биологического оружия. Считается, что такая деятельность американской стороны "реализуется через жесткое навязывание" программ "Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения", двусторонних программ "Совместные биологические обязательства" и "Совместное сокращение угроз".

В Словакии вакцинация российским препаратом против коронавирусной инфекции "Спутник V" может начаться уже в ближайшие дни. По словам вице-премьера Игора Матовича, специалисты получили отличные результаты испытаний российской вакцины в лаборатории в Венгрии.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал слова американского лидера США Джо Байдена о том, что связанное с кибератакой на американскую трубопроводную компанию Colonial Pipeline вирусное ПО может находиться в России. По словам Пескова, Россия не имеет к случившемся никакого отношения.

Глава Минприроды Александр Козлов оценил уровень запасов природных ресурсов. По его словам, при существующей добыче запасов нефти в России хватит еще на 59 лет, а природного газа - на 103 года.

В США одобрили применение вакцины против коронавируса от компаний BioNTech - Pfizer для детей в возрасте от 12 до 15 лет. До этого препарат проходил тестирование, в котором приняли участие около двух тысяч подростков.