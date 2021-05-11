Экономист объяснил, почему инвестиции - худший вид заработка для малоимущих

Экономист назвал худший вид заработка для малоимущих россиян Фото: Архив КП

Россиянам с низкими доходами не следует заниматься инвестированием, заявил ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов. Он уточнил, что вложения в ценные бумаги не принесут больших доходов без крупных инвестиций на старте.

- Пассивный доход — не рецепт для малоимущих. Для них эта игра не стоит свеч, поскольку для получения приличных денег нужно делать крупные первоначальные вложения, - отметил Калганов в беседе с "Вечерней Москвой".

Специалист также заявил, что для граждан с доходами выше средних инвестирование поможет сохранить свои доходы и приумножить их.