В России с 11 мая 2021 упростили процедуру назначения льгот и пособий

Со вторника вступает в силу закон, позволяющий назначать и предоставлять гражданам различные меры соцподдержки без заявления получателя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во вторник, 11 мая 2021, вступает в силу закон, по которому россиянам смогут назначать и предоставлять различные меры соцподдержки без заявления, сообщает "Парламентская газета".

Издание также отмечает, что регионы для выполнения услуг в беззаявительном порядке будут использовать Единую государственную информационную систему социального обеспечения (ЕГИССО). Доступ к ней чиновники получили в начале 2021 года, но на базе данных ЕГИССО ещё нельзя было предоставлять меры поддержки. Поэтому региональные службы и ведомства должны были собирать сведения о заявителях вручную или просить их предоставить все документы.

Как отмечал ранее заместитель министра труда Алексей Скляр, благодаря новому закону все ведомства смогут получать из любых структур данные о россиянах в электронном виде. Теперь для этого не потребуется участие граждан или их бумажный запрос.

Ранее сайт KP.ru рассказывал, на какую помощь россияне могут рассчитывать в той или иной жизненной ситуации, а также о том, какие современные сервисы сделают получение льгот проще и удобнее.