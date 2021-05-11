Неисправные автомобили заполонили дороги из-за попыток россиян сэкономить

Пандемия вынудила водителей сократить расходы на автосервисы Фото: Андрей ЗАМАХИН

Российские автовладельцы стали экономить на обслуживании своего авто. Статистика ГИБДД свидетельствует о росте числа ДТП, которые совершены по причине технических неисправностей автомобилей. В таких авариях за прошедшие три месяца погибли более 200 человек.

Эксперты уверены, что экономия на автосервисах вызвала ухудшающимся финансовым положением россиян.

Согласно исследованию аналитической компании Gruzdev Analyze, в марте 39% автолюбителей до последнего откладывали поездку в автосервис.

65% экономят на тюнинге и аксессуарах, 35% - на колесах и дисках, а 28% - на решении кузовных проблем, которые не мешают эксплуатации.

Более четверти опрошенных признались, что теперь выбирают запчасти подешевле.

- Люди действительно стали экономить на запчастях. Выбирая дешевые детали, многие идут на очень опасный компромисс: ведь качество зависит от цены на 80%. А это значит, что такие водители подвергают опасности и себя, и окружающих, - рассуждает в беседе с газетой «Известия» владелец маркетплейса Автодок Владислав Соловьёв.

В январе 2020 года среднестатистический автовладелец зарабатывал 59 873 рублей, а в апреле показатель упал до 43 647 рублей. Сейчас ситуация несколько выравнивается, согласно официальным данным средняя зарплата в стране поднялась до 58 077 рублей.

- В сегодняшних реалиях траты на автомобиль становятся чрезмерными. Раньше увидев течь в амортизаторе человек сразу отправлялся на сервис, то теперь ждет до последнего. Выбирать приходится между едой, одеждой и автомобилем. Так что ремонт авто откладывают до лучших времен, - комментирует аналитик и международный эксперт автомобильного бизнеса Александр Груздев

Единственный выход из сложившейся ситуации – это повышение эффективности работы системы техосмотра. Вместо усложнения процедуры нужно сократить количество пунктов и сделать ее максимально доступной.

Ранее россиянам подсказали способ, как не переплачивать по автокредиту. Безусловно, проценты платить придется, но можно минимизировать сумму.

В первую очередь сделать это за счет увеличенного первоначального взноса, сообщает телеканал "360".