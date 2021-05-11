Жириновский намерен закрыть шоу "Вечерний Ургант" из-за шутки про КПРФ

Жириновский пообещал закрыть шоу "Вечерний Ургант" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что собирается "закрыть программу "Вечерний Ургант" на Первом канале из-за шутки её ведущего Ивана Урганта.

Напомним, в середине апреля 2021 Владимир Жириновский заявил, что лидером партии КПРФ вместо Геннадия Зюганова станет Юрий Афонин. Иван Ургант, комментируя эту новость, сравнил отношения Жириновского и Зюганова с отношениями семейной пары и заявил, что политики живут, как "две полки в плацкартном вагоне, которые все время рядом, но никак не могут соединиться".

- Передачу будем закрывать. Хватит, Ваня, посмеялся над всеми, теперь пусть поработает наконец. У него же какая-то профессия есть, что-то он должен делать. Пусть работает, закрывать будем, - заявил Жириновский в беседе с порталом Sobesednik.ru.

Как сообщал сайт KP.ru, Жириновский ранее заявил, что Зюганов сообщил ему о планах взять самоотвод на ближайшем съезде. В тот же день пресс-секретарь главы Коммунистической партии России Александр Ющенко назвал этот шаг провокацией и отметил, что "ничего соответствующего действительности в словах Жириновского нет".