Лидер АдГ призвал ЕС немедленно снять санкции с России из-за ущерба экономике Германии

Немецкий политик призвал немедленно снять санкции ЕС с России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз должен немедленно прекратить санкционную политику в отношении России, поскольку она наносит ущерб экономике Германии, заявил сопредседатель партии "Альтернатива для Германии" Тино Крупалла.

- Мир в Европе и во всём мире — одна из центральных целей "Альтернативы для Германии". Важную роль в этом играют хорошие отношения с Россией, потому что для нас Россия принадлежит Европе. Вот почему санкционная политика в отношении России должна быть немедленно прекращена, — заявил немецкий политик в интервью "РИА Новости".