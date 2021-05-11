Двое неизвестных открыли стрельбу в школе в Казани

По предварительным данным, стрельбу открыл подросток. Фото: Егор Алеев/ТАСС

Сегодня, 11 мая 2021, двое неизвестных зашли в школу №175 на улице Файзи в Казани и открыли стрельбу.

Источник ТАСС сообщает, что есть раненые. Сотрудники экстренных служб проводят эвакуацию детей. Мэрия Казани сообщила, что вход во все школы города закрыт из-за произошедшей стрельбы.

По предварительным данным, стрельбу открыл подросток. Его задержали.

Задержан один из стрелявших Фото: соцсети

По данным очевидцев, несколько детей выпрыгнули из окна школы в Казани, спасаясь от стрельбы. Двое детей разбились.

В школе произошёл взрыв. Также сообщается, что второй участник стрельбы в школе остаётся в здании и удерживает несколько человек в заложниках.

Сайт KP.ru также сообщает, что в результате стрельбы погибли по меньше мере девять человек. Сотрудники правоохранительных органов ликвидировали второго напавшего на школу. В школе работает спецназ. Детей эвакуируют с верхних этажей здания.