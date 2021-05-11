Роман Вильфанд объяснил, при какой погоде в Москве отключают отопление Фото: Иван Макеев

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, при какой погоде отключают отопление в столице России.

- Согласно прогнозам, и в Москве отопление прекращается, потому что есть правило — если среднесуточная температура выше 8 градусов, то отопление можно отключать, а тут будет существенно выше. И 15 градусов будет среднесуточная. Можно уже вполне прекращать отопление, — цитирует Вильфанда РИА Новости.

Специалист добавил, что возвращение холодной погоды вполне возможно, однако, скорее всего, это будет на короткий период времени.

Ранее Вильфанд сообщил, что с 10 по 16 мая 2021 температура воздуха превысит климатическую норму в центре Европейской России, а в Урал, Сибирь и Приволжский федеральный округ придёт тепло. Синоптик также отметил, что в Центральном федеральном округе всю неделю будет от 19 до 25 градусов тепла.