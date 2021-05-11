Минприроды: Только 2% экологических штрафов в 2020 году потратили на экологию

Глава Минприроды РФ сообщил, что только 2% экологических штрафов в 2020 году потратили на экологию Фото: Артем КИЛЬКИН

Глава Минприроды Александр Козлов сообщил, что только 2% штрафов за 2020 год направили на защиту окружающей среды.

- Кроме того, мы с коллегами из Росприроднадзора взяли базу экологических штрафов примерно на 23 млрд руб. (за 2020 год) и обнаружили, что они идут в разные уровни бюджета (муниципальный, региональный, федеральный) и расходуются на те нужды, которые руководители посчитают необходимыми. Но только 2% из них были потрачены на экологическую повестку, — приводит слова Козлова РБК.

Он добавил, что ведомство подготовило предложение, чтобы появилась возможность тратить штрафы именно на экологию.

Ранее Александр Козлов оценил уровень запасов нефти и газа в России и рассказал, на сколько еще лет нашей стране хватит этих природных ресурсов. Он отметил, что при существующей добыче обеспеченность запасов нефти составляет 59 лет, а природного газа — 103 года.