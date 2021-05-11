В России разрабатывают законопроект о праве навсегда отказаться от кредитов

В Госдуме разрабатывают законопроект о праве навсегда отказаться от кредитов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Государственной думе разрабатывают законопроект, согласно которой россияне смогут запретить оформлять на свое имя кредит.

- Текст законопроекта разработан, идет процесс обсуждения с профильными ведомствами, чтобы учесть все необходимые нюансы, — приводит слова зампреда думского комитета по финансовому рынку Антона Гетта РБК.

Целью проекта является защита россиян от мошенников, которые стали не только воровать деньги со счетов, но и оформлять на граждан кредиты. После принятия законопроекта россияне смогут запрещать оформлять кредиты на свое имя. Предполагается, что такая возможность появится в госуслугах. Запрет вступит в силу после заявление в течение семи дней. Запрет позже можно будет снять.

2 мая появилась информация, что к концу этого года министерство иностранных дел России получит специальный мобильный сервис "Антимошенник", который будет предупреждать граждан о звонках аферистов. Создание этого сервиса обойдется в 44,9 миллиона рублей, а полное завершение опытно-конструкторской работы ожидается 25 декабря 2021 года.