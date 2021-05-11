Видео задержания человека, устроившего стрельбу в школе Казани, появилось в сети Фото: кадр с видео

Появилось видео задержания одного из предполагаемых преступников, открывших огонь в казанской гимназии № 175.

По предварительным данным, погибли 9 человек: 8 школьников и 1 учитель. Еще четверо госпитализированы. Чтобы спастись, дети прыгали из окон и прятались во дворе.

В распоряжении Пятого канала оказалось видео задержания одного из предполагаемых стрелков. Его зовут Ильназ Галявиев, ему 19 лет. Четыре года назад парень закончил данную гимназию.

Всего нападавших было двое. Одного из них скрутили на выходе из гимназии, второго силовики заблокировали на четвертом этаже здания. У силовиков есть информация, что он может удерживать заложников.

ЧП произошло 11 мая. После начала уроков в фойе школы началась стрельба. Число жертв растет с каждым часом.

В мэрии Казани сообщили RT, что часть детей эвакуированы из гимназии, их разместили в соседнем детском саду №181.

В соцсетях учащиеся делятся подробностями случившегося.

- Нас вывели. Сначала сказали запереться в кабинете — мы заперлись. Потом прогремел сильный взрыв, через минуту началась стрельба, - рассказывает ученик 9-го класса казанской гимназии.