Сектор Газа выпустил за ночь более 200 ракет по Израилю

Сектор Газа за прошедшую ночь выпустил более 200 ракет по Израилю Фото: REUTERS

Примерно 200 ракет было выпущено из сектора Газа по израильским территориям за прошедшую ночь. Об этом пишет The Times of Israel, ссылаясь на военных.

Система противоракетной обороны "Железный купол" перехватила "десятки из них", сообщили военные.

В ответ израильская армия нанесла удар примерно по 130 целям в секторе Газа. В результате этого погибли 15 членов палестинской группировки, которая ответственна за нанесение ударов по Израилю.

Позже армия Израиля сообщила, что в результате обстрела по стране пострадали шесть человек.

- По южному Израилю продолжаются непрерывные ракетные обстрелы, в результате которых пострадал жилой дом в Ашкелоне. Шесть мирных жителей получили ранения, — написала армия Израиля в Twitter.

Ранее группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" (боевое крыло контролирующего сектор Газа движения ХАМАС) выдвинула израильским властям ультиматум - они должны отвести своих полицейских от мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме в течение двух часов.