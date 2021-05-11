В ДТП с уборочной машиной на МКАД погибли три человека

В результате аварии на МКАД в Москве три человека погибли, еще один пострадал. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России в столице России.

- В результате столкновения двух транспортных средств на 53-м МКАД погибли три человека, еще один человек пострадал, он госпитализирован, — гласит сообщение пресс-службы.

Как пишет ТАСС, легковая и уборочная машины столкнулись примерно на 52-го километра МКАД. Среди погибших есть один ребенок. Согласно предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и врезался в уборочный автомобиль.

В начале апреля на улице Орджоникидзе в районе метро "Ленинский проспект" и Гагаринского тоннеля столкнулись два легковых авто. В аварии погибли два человека. В Департаменте транспорта Москвы уточнили, что столкнулись машины каршеринга и такси. По словам очевидцев, каршеринговая KIA Rio врезалась в левый бок такси Ford Mondeo.