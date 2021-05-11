В Татарстане запустили горячую линию после стрельбы в казанской школе

В Республике Татарстан на базе ГУ МЧС России открыли телефон горячей линии по номеру 8 (843) 288-45-67 после стрельбы в школе в Казани.

Туда могут позвонить родители учащихся, сообщили в мэрии столицы Татарстана. Сейчас эвакуированные из гимназии №175 находятся в детских садах №181 и №40.

- Там работают психологи, организовано питание, работают правоохранительные органы, — уточнили в городской администрации.

Напомним, в Казани на улице Файзи в школе №175 неизвестных вооруженные автоматом открыли стрельбу. Один из нападавших уже задержан. К образовательному учреждению подъехали силовики, а также представители экстренных служб города, в том числе и машины "скорой помощи". По последним данным, в результате нападения погибло восемь человек, еще четверо госпитализированы. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подтвердил, что в результате стрельбы погибли семеро детей.