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Происшествия11 мая 2021 11:13

Президент Татарстана рассказал об устроившем стрельбу в школе в Казани мужчине

На преступника было официально зарегистрировано оружие
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов сообщил, что одному из устроивших стрельбе в казанской школе мужчин 19 лет. На него было официально зарегистрировано оружие.

- Террорист арестован. 19 лет, официально на нем зарегистрировано оружие. Других пособников пока не определили, идут следственные действия. Вся необходимая помощь и школе, и семьям будет оказана. Сегодня большая трагедия для всей нашей республики и для всей нашей страны, — сказал Минниханов в разговоре с журналистами.

Напомним, в Казани на улице Файзи в школе №175 неизвестных вооруженные автоматом открыли стрельбу. Один из нападавших уже задержан. К образовательному учреждению подъехали силовики, а также представители экстренных служб города, в том числе и машины "скорой помощи". По последним данным, погибли семеро детей и одна учительница, еще 20 человек пострадали.

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