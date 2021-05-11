В Казани ввели режим КТО после стрельбы в школе

В столице Республики Татарстан ввели режим контртеррористической операции (КТО) после стрельбы в казанской школе. Сейчас предпринимаются меры для обеспечения безопасности учащихся. Об этом рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

- Предпринимаются все возможные меры для обеспечения безопасности учащихся. Введен режим КТО, — цитирует ее слова ТАСС.

Напомним, в Казани на улице Файзи в школе №175 неизвестных вооруженные автоматом открыли стрельбу. Сообщалось, что в происшествии виновны два человека, но позже эту информацию опровергли.

После произошедшего Следственнй комитет России возбудил уголовное дело. Расследованием инцидента займется центральный аппарат СК. Это поручил председатель ведомства Александр Бастрыкин. На место вылетели криминалисты ведомства, которые с использованием необходимой техники помогут следователем.