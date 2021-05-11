Источник: Нападавший застрелил учительницу на глазах у первоклашек в казанской школе

У школы работают сотрудники "скорой помощи" Фото: Евгения БУБЛИК

Во время стрельбы в казанской школе № 175 на улице Файзи погибла учительница начальных классов. Как сообщил источник, женщину убили прямо на глазах у первоклашек.

«На школу напали, по всей школе была слышна стрельбы. Стреляли много раз. Есть пострадавшие, ходят слухи, что учителя начальных классов застрелили на глазах первоклашек», - цитирует слова источника, знакомого с ситуацией, телеканал «360».

По последним данным, во время нападения на школу погибли 11 человек. Два ребенка разбились, спрыгнув из окна третьего этажа.

ЧП произошло в Казани 11 мая. После начала уроков в фойе школы началась стрельба. Москва 24 передает, что в больнице находятся уже 16 пострадавших. Точно число раненых уточняется.

Как рассказали в мэрии города, часть детей удалось эвакуировать из школы и разместить в здании соседнего детского сада, передает RT.