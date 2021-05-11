Президент Татарстана подтвердил гибель семерых детей после стрельбы в школе в Казани

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов подтвердил, что в результате стрельбы в казанской школе №175 погибли семеро детей.

- Большая беда. Мы потеряли семь детей, ученики восьмого класса, четверо мальчиков, три девчонки. Они погибли здесь, на третьем этаже. 16 человек — 12 детей, 4 взрослых — сейчас в госпитале, — сообщил Минниханов в разговоре с журналистами.

Напомним, в Казани на улице Файзи в школе №175 неизвестных вооруженные автоматом открыли стрельбу. Один из нападавших был задержан, второй был ликвидирован, так как отказался сдаваться. Минниханов сообщал, что арестованному мужчине 19 лет, на него официально зарегистрировано оружие.

Также в Республике Татарстан на базе ГУ МЧС России открыли телефон горячей линии по номеру 8 (843) 288-45-67. Туда могут позвонить родители учащихся.