В МВД подтвердили, что один из напавших на школу в Казани задержан

Утром 11 мая в здании гимназии №175 неизвестный устроил стрельбу, затем раздался взрыв. Фото: Егор Алеев/ТАСС

В МВД подтвердили задержание одного из напавших на школу в Казани.

Сайт KP.ru сообщал ранее, что при стрельбе в школе № 175 задержан 19-летний Ильназ Галявиев. При нём было ружьё Hatsan ESCORT.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Кроме того, полиция Казани задержала двух человек, которые распространяли в социальных сетях и мессенджерах фейки о стрельбе в других школах города.

В Казань направлен спецборт МЧС из Москвы для эвакуации пострадавших. Власти Татарстана объявили 12 мая 2021 года траурным днём. По данным пресс-службы президента Татарстана Рустама Минниханова, в трагедии погибли семеро детей и один учитель.

Сразу после трагедии в Казанской школе президент России Владимир Путин выразил соболезнования всем семьям погибших и поручил ужесточить правила выдачи гражданского оружия.

Больше материалов о стрельбе в школе в Казани - по теме

Прямая онлайн-трансляция с места