Власти Татарстана сообщили о восьмерых погибших при стрельбе в школе

Власти Татарстана сообщили о восьмерых погибших при стрельбе в казанской школе. Фото: АЛЕЕВ Егор/ТАСС

Пресс-служба президента Республики Татарстан сообщила, что в результате стрельбы в казанской школе погибло семеро детей и одна учительница. Еще 20 человек пострадали.

- Уточнение: еще учительница погибшая (итого восемь) и плюс четверо пострадавших (итого 20), — цитирует сообщение пресс-службы президента Татарстана РИА Новости.

Ранее глава Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в результате стрельбы в школе в Казани погибло семеро детей. По его словам, все они были из восьмого класса, четверо мальчиков и три девочки. Они погибли на третьем этаже школы.

Напомним, в Казани на улице Файзи в школе №175 неизвестных вооруженные автоматом открыли стрельбу. Сообщалось, что в происшествии виновны два человека, но позже эту информацию опровергли. Эвакуированных переместили в местные детские сады. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь.