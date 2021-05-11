Первый список пострадавших при стрельбе в школе Казани

Список пострадавших при стрельбе в школе Казани Фото: Евгения БУБЛИК

Появился первый список школьников, госпитализированных после нападения на казанскую гимназию №175. Стрельбу устроили двое парней, сначала они палили из оружия, а после взорвали в здании самодельную бомбу.

Большинство учеников, получивших ранения, привозят в ГАУЗ «Детская республиканская клиническая больница МЗ РТ».

В эту больницу с места ЧП было доставлено 16 пострадавших, сообщает ФАН.

1. Ислам С. 2005 г. р.

2. А. Б. 2005 г. р.

3. Артем И. 2012 г. р.

4. А. Х. 2011 г. р.

5. Милана И. 2012 г. р.

6. Карим Х. 2006 г. р.

7. Аделя Г. 2005 г. р.

8. Р. И. Возраст устанавливается.

9. Зульфия Г. 2006 г. р.

10. Алиса Г. 2006 г. р.

11. Арслан Ш. 2011 г. р.

12. Карим Г. 2013 г. р.

13.Тимур З. 2006 г. р.

14. Карим Х. 2006 г. р.

15. Лейла К. 2007 г. р.

16. Зульфия Г. 2006 г. р.

Власти Татарстана сообщают о восьмерых погибших. Среди жертв дети и учителя. Двое школьников разбились, выпрыгнув из окна здания. Всего в больницах региона находятся 32 пострадавших.