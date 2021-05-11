МВД Татарстана: Напавший на школу в Казани был один

Напавший на школу в Казани сообщил о своих планах в Телеграм-канале

В МВД республики Татарстан заявили, что у нападавшего на школу Ильназа Галявиева не было пособников, он устроил нападение один. Ранее в СМИ появилась информация о том, что сообщник стрелявшего удерживает несколько человек в заложниках, а позже - о его ликвидации.

11 мая Ильназ Галявиев открыл стрельбу в школе в Казани Фото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА

Напомним, утром 11 мая 2021 в здании школы №175 в Казани открыли стрельбу. Стрелявшего задержали, им оказался 19-летний Ильназ Галявиев. Сайт KP.ru сообщал, что перед трагедией он завёл Telegram-канал, где сообщал о своих планах убить учеников школы.

По словам очевидцев, в начале стрельбы в школе прогремел взрыв. Дети попытались спастись, выпрыгнув из окна. Двое учеников разбились при падении с третьего этажа.

Пресс-служба президента Татарстана Рустама Минниханова сообщила, что при стрельбе погибли восемь человек: семеро детей и один учитель. 32 пострадавших госпитализированы.

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