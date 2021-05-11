«Стучался к нам в класс»: Ученик казанской гимназии рассказал подробности стрельбы Фото с места ЧП

Ученик казанской гимназии рассказал о произошедшем в стенах образовательного учреждения. В гимназии № 175 погибли не менее 11 человек, еще 32 были ранены.

-У нас был урок математики, как вдруг на улице очень сильно что-то прогремело... После этого мы почувствовали запах дыма, и вдруг произошел очень громкий взрыв, и пол нашего кабинета весь затрясся, - рассказывает школьник.

Учительница поспешила закрыть дверь на замок и велела всем сидеть тихо. Через 15 минут после начала перестрелки кто-то стал сильно стучать в дверь кабинета. дети полагают, что это был 19-летний Ильназ Галявиев.

Он закончил гимназию четыре года назад и решил устроить бойню в образовательном учреждении. Незадолго до этого события парень завел канал, где заявил, что он "бог" и будет уничтожать "мусор".

- Через 15 минут к нам начали очень сильно стучаться, потом тот, кто стучался, убежал. После этого в коридоре на нашем третьем этаже были слышны звуки стрельбы. Через 20 минут к нам в класс зашёл ОМОН, нам сказали бежать вниз, и мы побежали к садику №181, — рассказал Rt школьник.

Про стрелявшего известно, что он студент четвертого курса колледжа "ТИСБИ". Полицейские задержали парня на выходе из гимназии, сейчас он дает показания. Стражей порядка стрелок заверил, что все совершил сам, без сообщников.

Ильназ признался, что научился делать бомбы в интернете и намеревался погубить как можно больше человек, сообщает Life.ru.