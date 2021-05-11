СК возбудил уголовное дело после стрельбы в школе в Казани

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы в казанской школе. Фото: АЛЕЕВ Егор/ТАСС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после стрельбы в казанской школе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Расследованием инцидента займется центральный аппарат СК.

- Председателем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным поручено передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства, — гласит сообщение ведомства.

Также на место происшествия направили криминалистов главного управления криминалистики ведомства. Сотрудники ГУКа с применением необходимой техники окажут следствию помощь.

Напомним, в Казани на улице Файзи в школе №175 неизвестных вооруженные автоматом открыли стрельбу. Сообщалось, что в происшествии виновны два человека, но позже эту информацию опровергли. Эвакуированных переместили в местные детские сады. Им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

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