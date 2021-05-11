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Происшествия11 мая 2021 12:23

Нападавший, устроивший стрельбу в казанской гимназии, называл себя богом

Задержанный молодой человек признался, что ненавидит людей
Юлия ЩЕРБАКОВАЮлия ЩЕРБАКОВА
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Напавший на казанскую гимназию Ильназ Галявиев

Напавший на казанскую гимназию Ильназ Галявиев

Фото: СОЦСЕТИ

Полиция задержала молодого человека, устроившего нападение на казанскую гимназию № 175. Им оказался 19-летний Ильназ Галявиев.

Молодой человек закончил ту самую гимназию четыре года назад и сейчас учится в Университете ТИСБИ на айтишника.

После задержания нападавший признался, что ненавидит людей. Себя же он называл богом и заявил, что устроил нападение, чтобы о нем все узнали, передает Life.ru.

Также задержанный рассказал, что при подготовке атаки ему никто не помогал, а готовить бомбы он научился сам по интернету.

Напомним, стрельба произошла в одной из казанских школ во вторник, 11 мая. В результате атаки погибли восемь человек, среди них ученики гимназии, охранник и учительница начальных классов, передает ФАН.

По неофициальным данным всего во время нападения пострадали 32 человек, 16 были госпитализированы.

Больше материалов о стрельбе в школе Казани.

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