Выбиты двери и окна: Видео последствий стрельбы в казанской школе, где погибли 8 человек

Видео последствий стрельбы в казанской школе, где погибли 11 человек Фото: кадр с видео

Появилось видео последствий стрельбы в казанской гимназии №175. 11 мая бывший выпускник образовательного учреждения пришел в здание и стал стрелять по учителям и школьникам. Дети были вынуждены прыгать из окон, чтобы спастись.

В соцсетях появились жуткие кадры последствий стрельбы и взрывов. Коридоры школы разрушены, выбиты двери и снесены дверные косяки.

От стрельбы в потолок, плитка обрушилась на пол. С углов отбиты огромные куски штукатурки, а дверь в санузел сорвана с петель и валяется на полу, сообщает Пятый канал.

По последним данным, в результате стрельбы погибли 11 человек, 32 – пострадали. Всего в момент нападения в здании гимназии находилось порядка 700 человек, сообщает ФАН.

Один из стрелков был задержан – это 19-летний выпускник данного учебного заведения. Разрешение на оружие парень получил совсем недавно. Он признался силовикам, что научился делать бомбы в интернете.

А незадолго до устроенного им кошмара, завел канал, где называл себя «богом» и делился планами «уничтожать мусор».