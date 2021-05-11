Шесть детей, пострадавших при стрельбе в Казани, находятся в крайне тяжелом состоянии

Стрельба произошла в гимназии №175 в Казани Фото: REUTERS

Шестеро детей, пострадавших при стрельбе в Казани, находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает пресс-служба главы Татарстана Рустама Минниханова.

Сообщается, что всего в в Детскую республиканскую клиническую больницу республики было госпитализировано 18 детей.

- Обновленные данные из Детской республиканской клинической больницы: всего поступило 18 детей, из них шесть крайне тяжелые - идут операции, остальные с ранами, переломами и ушибами осматриваются врачами, - передала пресс-служба.

Напомним, что стрельба произошла утром 11 мая в гимназии №175 на улице Файзи в Казани. Ее устроил 19-летний Ильназ Галявиев - выпускник этой школы. Подросток вошел в здание и открыл стрельбу из зарегистрированного на него автоматического оружия. Галявиев был задержан правоохранителями. 12 мая в Татарстане объявлено днем траура.

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