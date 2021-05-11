Военный аналитик оценил последствия выхода России из Договора по открытому небу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Военный аналитик, бывший начальник главного штаба РВСН России Виктор Есин прокомментировал решение президента РФ Владимира Путина выйти из Договора об открытом небе (ДОН), который был подписан в 1992 году.

С инициативой глава государства выступил 8 мая. В Госдуме поддерживают предложение.

Виктор Есин напомнил, что ситуация стороны не могут прийти к соглашению по условиям Договора уже давно. Первым о выходе объявили США. После этого для России договоренности с данной страной утрачивают свое значение.

ДОН позволяет странам-участницам совершать разведывательные полеты над территориями друг друга.

- Американцы вышли из договора, и нам нет смысла оставаться в нем. Условия, которые мы предлагали США для нашего выхода из договора, они отвергли, — сказал Виктор Есин в беседе с «Ридусом».

В настоящий момент в соглашении участвуют 30 стран.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин внёс в Госдуму законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Документ опубликован на сайте Госдумы. Официальным представителем президента при рассмотрении данного вопроса будет заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.