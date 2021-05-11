Депутат Госдумы прокомментировал стрельбу в казанской школе

В Госдуме прокомментировали стрельбу в казанской школе Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия», член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев прокомментировал ЧП, произошедшее в одной из школ Казани.

Депутат выразил соболезнования семьям погибших и отметил важность оперативной работы с задержанным стрелком.

«Я почти убежден в том, что не все так банально. Возможно, у него были связи и сообщники... Конечно, без всякого сомнения, предпринято очень многое: и с точки зрения законодательства, и с точки зрения подготовленности правоохранительных органов, но трудно говорить о том, что у нас все хорошо в этом смысле после произошедшего сегодня», — цитирует Шхагошева RT.

При этом депутат отметил, что в стране требуется постоянная работа по совершенствованию законодательной системы, а также постоянная работа правоохранителей.

Напомним, по последним данным в школе во время стрельбы погибли семь детей и учительница. Еще 20 человек пострадали, передает телеканал «360».

Стрелявшего в школе подростка задержали. Им оказался 19-летний выпускник гимназии Ильназ Галявиев, передает ФАН.