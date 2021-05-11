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Происшествия11 мая 2021 12:43

Президент Татарстана поручил отменить занятия во всех школах Казани 12 мая

Будут организованы проверки всех учебных учреждений
Анастасия РЫШКОВА
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Президент Татарстана поручил отменить занятия во всех школах Казани 12 мая. Фото: Егор Алеев/ТАСС.

Президент Татарстана поручил отменить занятия во всех школах Казани 12 мая. Фото: Егор Алеев/ТАСС.

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил отменить занятия во всех школах Казани 12 мая после стрельбы. Напомним, ранее в гимназии № 175 злоумышленник открыл стрельбу.

"12 мая во всех школах Казани отменены занятия. По поручению президента республики [Рустама Минниханова] будут организованы проверки всех учебных учреждений Татарстана", - говорится в распространенном сообщении пресс-службы президента.

Согласно последним данным, в результате стрельбы погибли 8 человек, 21 получил ранения. Злоумышленника задержали.

Кроме того, президент России Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших. Спецборт МЧС вылетел в Казань для оказания экстренной помощи пострадавшим.

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