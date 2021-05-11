«Пустите! У меня там дети!»: Матери рвались спасать детей в школу Казани, где произошла стрельба

Матери рвались спасать детей в школу Казани, где произошла стрельба Фото: Евгения БУБЛИК

Когда новости о стрельбе в казанской гимназии №175 облетели всю страну, вслед за силовиками к образовательному учреждению примчались родители учащихся.

Матери буквально пытались взять штурмом оцепление из силовиков.

- Я выглядываю в окно и вижу там такую страшную картину: как женщины с ума сходят — „У меня там дети! Пустите меня в школу!“, их прямо отталкивают, чуть ли не выпинывают, и „Туда нельзя“, говорят. Скорая, пожарные стоят, - рассказала очевидица Пятому каналу.

Девушка по имени Лерика призналась, что от увиденного по коже бежали мурашки. Вокруг здания было много машин экстренных служб города. Перед ним на земле лежат тела погибших, выла сирена.

- Пожарные бегают, детей из класса не выпускают, начали выдвигать пожарные лестницы. Много машин скорой, и дети выпрыгивали с третьих этажей прямо, - вспоминает девушка.

Она подтвердила, что помимо выстрелов в школе слышался сильных грохот, видимо взорвалась бомба.

- Грохот слышала, как будто у нас рядом какой-то завод. Прямо ба-бах! — описала собеседница канала.

По последним данным, в результате стрельбы в школе погибли 8 человек, 32 ранены. Нападавшего удалось задержать. Им оказался 19-летний выпускник данного учебного заведения.

Отец стрелка Ильназа Г., который устроил вооруженное нападение на школу, ранее неоднократно привлекался к административной ответственности.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, мужчина несколько раз появлялся в общественных местах пьяным, за это его задерживали и доставляли в полицию.

Стрельба в школе в Казани 11 мая 2021: прямая онлайн-трансляция с места событий

Стрельба и взрыв в школе №175 в Казани: погибли учительница и семеро детей, 20 человек пострадали (подробнее)

"Комсомольская правда" соболезнует родным и близким погибших при трагедии в казанской школе.