В России выявили 8 115 случаев коронавируса за 11 мая 2021 года

В РФ за сутки выявили 8 115 случаев коронавируса Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за прошедшие сутки в России выявили 8 115 новых случаев COVID-19. В 14,5% случаев не было клинических проявлений заболевания. Таким образом, с начала пандемии было инфицировано 4 896 842 россиянина.

- За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 тыс. 115 в 82 регионах, в том числе выявлено активно 1 тыс. 155 (14,2%) без клинических проявлений, — гласит сообщение оперштаба.

Кроме того, за сутки вылечились 7009 граждан. Количество вылечившихся возросло до 4 509 915 человек.

Жертвами коронавируса стали 329 россиян. С начала пандемии от инфекции умерли 113 976 человек.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что ситуация с пандемией коронавирусной инфекции на территории страны остается стабильной, однако следует продолжать вакцинацию от заболевания и тестирование граждан.