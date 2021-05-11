Соседи рассказали о мужчине, напавшем на школу в Казани

Инесса Г., жительница того самого дома, где живет напавший на школу в Казани мужчина, рассказала о нем и его родителях.

"Мы гуляли с собачкой и внучкой, когда услышали этот грохот. Потом мимо бежали дети в крови. Самого парня я не помню - они в первом подъезде жили, а мы во втором, маму его я часто встречала, его буквально мельком видела. Они нормально выглядели, даже интеллигентно. Про отца не знаю. Но никогда бы не подумала про них такое", - сказала женщина.

Напомним, что во вторник, 11 мая, 19-летний мужчина открыл стрельбу в школе в Казани. Согласно последним данным, 21 человек пострадал, 8 стали жертвами нападения.

Президент РФ выразил соболезнования родным погибших.

По указу президента Татарстана Рустама Минниханова 12 мая отменены занятия во всех школах республики. Объявлен траур.